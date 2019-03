Magenta, scuole nord chiuse anche mercoledì 27. L’annuncio e l’ordinanza sono giunte lunedì 26 marzo, dopo il punto tecnico tra uffici e Amministrazione sugli edifici interessati dai danni del vento. Primaria Giovanni XXIII, infanzia Rodari e secondaria IV Giugno 1859 sono chiuse per il secondo giorno.

Scuole chiuse, lavori in corso

Il vicesindaco Simone Gelli spiega che devono essere completate le operazioni di messa in sicurezza dl tetto delle palestre, scoperchiato lunedì sera dal vento. Il sindaco aveva precauzionalmente chiuso anche parchi e cimitero nelle giornate di lunedì e martedì, quando l’allerta meteo indicava allarme arancione per il forte vento.

Opposizione critica

Progetto Magenta ha criticato la gestione complessiva delle manutenzioni: “Ci sembra che l’orizzonte temporale a cui questa Amministrazione punta sia solo di qualche giorno avanti, mentre servirebbe un occhio ben più lungo per affrontare le problematiche che ci attendono nel prossimo futuro. Il non fare, il non uscire, il proibire questo e quello di certo sono non azioni che possono minimizzare i probabili danni ma di sicuro limitano alquanto la nostra libertà. Sono i due lati della stessa medaglia: una facciata è quella delle persone che plaudono all’amministrazione che ha chiuso parchi e scuole, vedendoci giusto, l’altra faccia della medaglia è quella di coloro che pensano che, non investendo in manutenzione e prevenzione (vedi bilancio al minimo sindacale), alla fine ci si ritrovi a rischio e limitati nelle proprie azioni. Sarebbe stato meglio vederci “giusto” tra un bilancio e l’altro, stanziando i soldi per tempo nella prevenzione e nella manutenzione del territorio. Con troppa facilità si chiudono gli spazi pubblici e le scuole senza pensare al disagio delle famiglie nel dover gestire i ragazzi a casa (vedi anche l chiusura delle scuole in concomitanza del giro d’Italia!)”.