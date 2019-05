Il ricordo di Daniela Gulino, la candidata del centrodestra “Mi piace – Malnate per tutti” che ha sostituito Massimo Pavesi, morto ieri dopo l’infarto del 17 aprile.

“Massimo Pavesi, grande uomo e malnatese”

“Un grande uomo e malnatese ci ha lasciato. La terra ti sia lieve, noi tutti che ti abbiamo conosciuto cercheremo di portare avanti, anche se non saremo mai alla tua altezza, le battaglie che tu hai iniziato. Ciao Massimo”. Questo il messaggio che Daniela Gulino, candidata Sindaco di Malnate per il Centrodestra, vuole mandare per ricordare la figura di Massimo Pavesi, imprenditore e amministratore locale, candidato Sindaco per il Centrodestra, prima che venisse colpito da un malore. Il candidato era stato colto da un infarto la sera del 17 aprile, mentre presentava la sua candidatura alle elezioni del 26 maggio. “Si è sempre speso con passione e impegno per la nostra città – sottolinea Gulino – quello che ora dobbiamo fare è impegnarci a fondo e vincere per lui questa battaglia. Ogni nostra azione durante la campagna elettorale sarà fatta in sua memoria”.

Il centrodestra non si ferma

Domenica 5 maggio, la squadra del Centrodestra sarà in campo per le vie di Malnate, durante la Festa Cittadina. Ad accompagnare la candidata Sindaco Gulino ci saranno il governatore Attilio Fontana, il Sottosegretario Stefano Candiani e il Vicesindaco di Busto Arsizio Isabella Tovaglieri. Quest’ultima candidata della Lega al Parlamento europeo. Alle 11 il Sottosegretario del Ministero dell’Interno Stefano Candiani sarà al gazebo Lega in via Gasparotto a fianco del supermercato Tigros, e poi alle 11.30 al bar-ristorante Chariot. Alle 17, sarà presente Isabella Tovaglieri, candidata alle europee, al gazebo. Passeggiata con Isabella Tovaglieri dal gazebo in via Gasparotto fino al centro di Malnate. Alle 18, aperitivo con il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ed Isabella Tovaglieri al Bar Byblos.

LEGGI ANCHE: Non ce l’ha fatta Massimo Pavesi, il candidato sindaco di Malnate colto da infarto