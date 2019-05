Elezioni Malnate, iniziano le serate di presentazione delle tre liste a sostegno della candidata Irene Bellifemine.

Malnate Sostenibile, appuntamento lunedì

Corsa al voto, lunedì in sala consiliare alle 21 si presenterà la prima delle tre che sosterranno Irene Bellifemine alle prossime elezioni. Malnate Sostenibile è la lista civica che negli ultimi 8 anni di amministrazione Astuti ha gestito i due assessorati dell’Ambiente con Giuseppe Riggi e quello alla Cultura, affidato per tre anni all’attuale candidata sindaco.

“Sogniamo una Malnate più ecologica”

“Un traguardo che ci riempie di orgoglio – afferma Fabio Brusa, uno dei fondatori della lista civica 8 anni fa e Consigliere di maggioranza per le due amministrazioni Astuti – quello di vedere una sostenibile come candidata sindaco scelta a rappresentare la coalizione con Pd e Lista Insieme. Il nostro gruppo si è sempre distinto per la forte coesione, la capacità di avere obiettivi condivisi e la caparbietà di raggiungerli. Primo tra tutti i nostri “sogni” è quello di vedere una Malnate più ecologica, più vivibile a piedi e in bici, più bella… e siamo sulla buona strada!”.

La squadra

Malnate Sostenibile “è un gruppo compatto che quest’anno presenta una squadra rinnovata con tanti giovani – spiegano dalla civica – ma che può contare sull’appoggio dei ‘fondatori’ come Paolo Albrigi, malnatese di nascita, insegnate cosmopolita con una forte vocazione per tutto ciò che è green ed ecologico. Davide Feleppa, da sempre impegnato nella scuola in consiglio d’Istituto, al lavoro come Rsu e in politica, Maria Cristina Manfredi, docente delle Scuole Medie di Malnate e referente d’Istituto con funzione di raccordo dei progetti scuola-territorio, Gemma Concia che da 8 anni rappresenta il Comune di Malnate all’interno del direttivo del Parco del Lanza, Maurizio Milani da sempre impegnato nella vita sportiva malnatese.

Gli altri componenti della lista tra storici e new entry sono: Silvia Macecchini, Sara Martinelli, Simone Cambianica detto Brucius, già in lista all’ultima elezione, Carlo Giuseppe Malnati, Andrea Crespi detto Hermann, che hanno ricoperto cariche di Consiglieri e poi le nuove leve Matteo Bossi, Simone Poggi, Jennifer Meessen, Cristina Filippelli, Ambrogio Colombo, Olga Piva”.

LERGGI ANCHE: Elezioni amministrative Malnate, il centrosinistra schiera Bellifemine