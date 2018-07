Manifestazione ad Abbiategrasso antifascista in piazza Castello contro la Festa del sole.

Festa del sole

Lealtà Azione – Federazione. Una serie di eventi, convegni e momenti di musica e condivisione, organizzate dalle associazioni di destra.

Venerdì 6 e sabato 7 luglio si svolgerà il tradizionale appuntamento, da anni ormai un evento centrale del panorama politico e culturale identitario. La Comunità di Lealtà Azione – Federazione, che si ritrova annualmente in occasione di quest’iniziativa (che volutamente fa riferimento al sole, in un periodo dell’anno nel quale per la Tradizione Europea si festeggia il tradizionale Solstizio) anche quest’anno propone due giorni di approfondimenti culturali, dibattiti politici ed esperienza comunitaria.

Manifestazione ad Abbitegrasso antifascista

Carla Nespolo, presidente nazionale Anpi, è intervenuta durante la manifestazione contro la Festa del sole tenutasi questo pomeriggio, sabato 7 luglio ad Abbiategrasso. Già ieri sera più di quattrocento persone hanno partecipato alla conferenza « Tra autonomia e sovranità» che si è tenuta in zona fiera, aprendo la tanto criticata Festa dell’associazione Lealtà e azione.