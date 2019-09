Manifestazione per la candidatura a sindaco di Silighini: negata l’approvazione

Manifestazione per la presentazione della candidatura a sindaco di Luciano Silighini: negata l’approvazione per sabato 21 settembre.

Domani, stato 21 settembre, in piazza Volontari a Saronno si sarebbe dovuta tenere la manifestazione per la presentazione della candidatura di Luciano Silighini. Per motivi che il casting director riconduce alla inefficienza della macchina comunale.

“Con estremo stupore, rammarico ma senza dimenticare il sorriso nel notare come il malgoverno cittadino arrivi a dei punti comici anche in azioni drammaticamente incredibili, informiamo la stampa e i cittadini che nonostante la richiesta per svolgere una manifestazione in piazza Volontari del sangue questo sabato 21 settembre per presentare la mia candidatura a Sindaco sia stata protocollata ben 60 giorni fa oltre che alla Municipale direttamente al Sindaco (numero protocollo 24338) e abbia ricevuto questa settimana perfino un documento di sollecito regolarmente protocollato anche qui a Municipale e Sindaco (numero protocollo 30139) ,non abbiamo avuto alcuna autorizzazione per questo la manifestazione è annullata. In una città dove i centri sociali organizzano feste,proiezioni di film propagandistici,cortei danneggiando muri,strade e spaccando vetrine senza alcun tipo di autorizzazione per stare in strada non viene autorizzata una manifestazione a una lista democratica che 4 anni fa ottenne quasi il 3% dei consensi cittadini ben oltre le percentuali di molte liste che siedono tra i banchi della maggioranza che sostiene il Sindaco Fagioli. La cosa grave in questa vicenda è che la mancata autorizzazione è sicuramente figlia non della volontà di censurarci ma dell’inefficienza nuovamente dimostrata della macchina comunale a trazione Leghista. Si perdono le comunicazioni protocollate facendo saltare il pilastro della democrazia ovvero la comunicazione tra cittadini e amministrazione. Abbiamo già visto il ridicolo tira e molla lo scorso Natale dove per questa incapacità sembrava che il palo natalizio fosse calato in piazza direttamente dal cielo con tanto di elfi operai portati da Santa Claus. Questa nuova incuranza si associa alle decine di richieste inevase,documenti che i cittadini protocollano ma che vengono ignorati,cancellati e non presi in considerazione. Oggi è stato impedito a una lista di parlare ai cittadini e la colpa è in questa mala gestione che noi continueremo a denunciare perché Saronno deve avere obbiettivi diversi e persone capaci a dare a questa città una vita diversa da quella che Alessandro Fagioli e la giunta Lega Nord and company ha disegnato in questi ultimi 4 anni”.