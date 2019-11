Manifesto contro il Pd a firma “Bella Ciao” all’esterno della sede di Vanzaghello a firma “Bella Ciao”. La condanna della sezione dell’Anpi.

Manifesto contro il Pd a firma “Bella Ciao”

Un manifesto appeso all’esterno della sezione del Partito democratico di Vanzaghello. Che recitava: “Di democratico non avete più niente! Siete al potere senza il voto del popolo! Oggi voi siete i fascisti arcobaleno noi la resistenza! firmato Bella Ciao”.

E’ quello apparso la sera di giovedì 31 ottobre sulla vetrata della sede di via Novara del Partito democratico. Forte la condanna da parte della sezione locale dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani italiani): “Il direttivo della sezione Anpi di Vanzaghello – scrive la presidente Pina Geviti nella lettera inviata al Pd – esprime, nei confronti della vostra sezione, la più completa solidarietà per l’irresponsabilità della scritta posta qualche giorno fa sulla vetrata della vostra sede e l’assoluta distanza da chi utilizza i migliori testi antifascisti e resistenziali per infangarne gli alti valori di libertà, democrazia, uguaglianza, che, con instancabile coraggio furono conquistati e che oggi non ci stanchiamo di coltivare sia per il nostro presente che per il futuro delle nostre giovani generazioni. Solidarietà nei confronti dell’attacco alla sezione del Partito Democratico di Vanzaghello e distanza dall’utilizzo demenziale della firma “BELLA CIAO” che per noi è Storia, simbolo Resistenziale e frutto di immensi sacrifici, nonchè di fondamentale importanza per il nostro presente e per il futuro delle nostre giovani generazioni”.

