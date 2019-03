L’assessore Marco Mercanti si è dimesso, ennesima defezione nella Giunta Nai

Era nell’aria da qualche settimana, da quando Gallotti era uscito dal gruppo consigliare della Lega. Infine Marco Mercanti si è deciso, e ha lasciato il suo incarico di assessore alla Sicurezza del Comune di Abbiategrasso. Ha rassegnato le dimissioni nel pomeriggio di giovedì 28 febbraio. “Si sono rotti gli equilibri in sessione – spiega -. C’è una situazione che accetto ma non condivido. Ci sono state imposte delle scelte dall’alto, come questi assessori esterni. La gente ci rimprovera il fatto di non schierare persone di Abbiategrasso. Non mi sento più della squadra, e se non si va d’accordo non si lavora bene”.

Mercanti non abbandona però la sezione

“Non sputo nel piatto dove ho mangiato” conclude Mercanti confermando di voler restare all’interno della sezione abbiatense della Lega, poichè pur non condividendo il percorso intrapreso di recente continua ad essere leghista. Cominciano nel frattempo a circolare i primi nomi di chi potrebbe essere preso in considerazione per sostituire Mercanti all’interno della Giunta. “Io spero sia un abbiatense, ma la vedo difficile” conclude l’ex assessore.