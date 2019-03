Marinoni candidato sindaco: il centrosinistra di Pogliano Milanese si è presentato stamattina, domenica 31 marzo, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Beniamino Marinoni candidato sindaco

Candidato alla poltrona di sindaco sarà Beniamino Marinoni, sostenuto dalle tantissime persone che si sono radunate questa mattina in sala consiglio. Ospiti della presentazione sono stati i consiglieri regionali Carlo Borghetti e Pietro Bussolati e l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. “Vivere Pogliano” è invece il nome della lista civica che sarà guidata da Marinoni.

Le prime dichiarazioni

“La nostra sarà una lista civica aperta alla città, vogliamo fare una campagna elettorale con il confronto e la pacatezza. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a riconquistare la città dopo 10 anni di amministrazione di centrodestra. In tanti – ha sottolineato Marinoni – mi chiede chi me l’ha fatto fare. La risposta è semplice, amo Pogliano, le strade, le piazze, le scuole, è per questo che ho deciso di farlo”. Marinoni ha poi ricordato il suo impegno in politica, nato in oratorio e proseguito con incarichi di assessore e di vice sindaco fino al 2009. Un impegno che ha definito positivo, “un impegno che mi ha fatto crescere umanamente e professionalmente”.

