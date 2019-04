Mattia Chiandotto si occuperà di Attività produttive, commerciali e agricole, Politiche per il Lavoro e Pubblica sicurezza

Mattia Chiandotto nella squadra di Garavaglia

New entry nella giunta comunale: si tratta, come già annunciato, di Mattia Chiandotto. Lui, attuale commissario della Lega Nord di Turbigo e Nosate, a essere stato nominato ufficialmente assessore alle Attività produttive, commerciali e agricole, Politiche per il Lavoro e Pubblica sicurezza e prendere il posto di Maria Colombo che aveva da tempo annunciato le sue dimissioni per motivi personali.

Colombo lascia anche l’incarico di vicesindaco, carica ora assegnata a Marzia Artusi.

“Buon lavoro a Mattia e grazie a Maria Colombo per il lavoro svolto” il commento del sindaco Christian Garavaglia.

Le prime dichiarazioni

“Da oggi – commenta Chiandotto – inizia una nuova esperienza, quella di assessore. I pensieri sono tanti. Di certo il primo va a Maria Colombo, una grande donna coraggiosa, che ringrazio per l’impegno che ha dimostrato in questi due anni da vicesindaco. Naturalmente ringrazio i ragazzi e ragazze della sezione della Lega Nord Turbigo e Nosate che mi sono stati vicini, il sindaco Garavaglia e la Giunta per l’accoglienza riservatami. Non da meno un grazie anche al mio segretario provinciale Gianbattista Fratus che in questi anni mi ha messo alla prova in tantissime attività. Sicuramente – prosegue il neo assessore – non sarà uno spasso e so benissimo che dovrò lavorare il triplo se non il quadruplo rispetto ai miei nuovi colleghi, ma non per questo mi tirerò indietro. Occorre dare continuità a tutte le attività dell’Amministrazione comunale, per il bene di tutta la cittadinanza turbighese. In questi giorni organizzerò il lavoro, tanto, e gli impegni, quindi rimbocchiamoci le maniche. Grazie infine a tutte le persone che in queste ore mi stanno inviando gli auguri e il sostegno necessario per affrontare questo nuovo e importante incarico, in particolare modo gli amici che mi hanno sempre spronato ad andare avanti, anche quando pensavo di non farcela”.

