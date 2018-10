Mensa e scuolabus preclusi agli stranieri: che cosa sta succedendo a Lodi?

L’attenzione della stampa e della politica nazionale puntata sulla Bassa: Di Maio, Salvini, Striscia la Notizia e anche la bacchettata del sindaco di Mantova Mattia Palazzi, ecco cosa sta accadendo a Lodi.

Lodi sulle pagine delle principali testata giornalistiche nazionali da giorni, venti di tempesta che non si placano intorno alla posizione della sindaca leghista Sara Casanova che, supportata dalla sua Giunta, ha negato le agevolazioni per autobus e mensa ai bambini stranieri. Immediata la polemica e l’intervento delle opposizioni – locali, lombarde, ma anche nazionali con l’intervento di Matteo Renzi – nonché del celebre tg satirico Striscia la Notizia che ha chiesto lumi alla sindaca leghista in un servizio recentemente mandato in onda.

Anche il primo cittadino di Mantova ha preso una posizione netta contro l’operato della sindaca:

“No collega Sindaco di Lodi. Non la raccontare. Il contrasto ai furbetti è sacrosanto, il controllo sui dati Isee anche. Per tutti e verso tutti. Noi qui lo facciamo, in sinergia con la Guardia di Finanza, ogni anno. E andiamo giù pesi con i furbetti. Ma non discriminiamo i bambini, impedendo loro di stare in mensa insieme. È un atto inumano, inaccettabile, che sgretola il futuro di una comunità, proprio dove il futuro dovrebbe formarsi senza pre giudizi, razzismi e differenze.”