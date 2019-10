Mensa scolastica, l’annuncio dell’assessore all’Istruzione del Comune di San Vittore Olona Daniela Colombo.

Mensa scolastica, ecco le novità

L’assessore all’Istruzione del Comune di San Vittore Olona Daniela Colombo(nella foto) si rivolge direttamente ai genitori dei bimbi delle scuole che usufruiscono del servizio mensa. Obiettivo: illustrare il “nuovo percorso” che la nuova Amministrazione comunale del sindaco Daniela Rossi intende intraprendere per l’importante servizio e rapporto coi genitori stessi.

“Con l’inizio dell’anno educativo 2019-2020 l’Amministrazione comunale intende instaurare un nuovo modo di comunicare e informare i genitori in merito al servizio – esordisce Colombo rivolgendosi a mamme e papà – e, proprio per questo, auspica che le incomprensioni che si sono verificate nell’ultima fase dell’anno scolastico passato non costituiscano un pregiudizio e non siano da ostacolo a questo. Per questo intendiamo iniziare un nuovo percorso che vedrà protagoniste anche le famiglie alle quali, grazie alla costante collaborazione e sinergia con la tecnologa alimentare dottoressa Zambelli e la ditta Dussman incaricata del servizio, daremo il più possibile informazioni sull’organizzazione della mensa scolastica e sui principi di educazione alimentare che vengono seguiti nella preparazione dei pasti”.

Colombo prosegue: “Il 14 ottobre verrà inserito nelle scuole il nuovo menù invernale, dove verranno proposte pietanze preparate coi migliori prodotti biologici e del territorio. Dopo l’insediamento della nuova Commissione mensa, che avverrà in concomitanza all’elezione dei rappresentanti di classe, l’Amministrazione comunale organizzerà insieme a Zambelli e ditta un incontro informativo e illustrativo con tutti i genitori. Sarà un momento utile a illustrare i criteri previsti anche dalle linee guida Ats (Azienda territoriale sanitaria) per la gestione della ristorazione scolastica. Al termine buffet gentilmente offerto da Dussman”.

TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE