Metropolitana fino a Rho Centro: la mozione dalla Lega in consiglio

I consiglieri comunali della Lega Simone Giudici e Stefano Giussani hanno presentato una mozione in Consiglio comunale a Rho in merito al prolungamento della metropolitana MM1 fino a Rho Centro.

“Questa mozione – spiega Simone Giudici, Consigliere regionale e comunale del Carroccio – nasce per porre l’accento su un tema importante per la nostra comunità, ovvero il possibile prolungamento della Metropolitana Linea 1, che attualmente arriva a Rho fiera, fino al centro della nostra città.

Si tratta di una tematica sentita dalla cittadinanza, come dimostrato anche da una raccolta firme ad opera di un comitato a sostegno di questa proposta.

Ad oggi però il Consiglio comunale di Rho non ha ancora voluto affrontare in maniera seria e costruttiva l’argomento. Esistono infatti moltissimi temi di cui parlare al riguardo, dalle infrastrutture necessarie, passando per i costi, i parcheggi e i servizi che la nostra città dovrebbe mettere in preventivo.

Per questo motivo come Lega abbiamo voluto presentare una mozione che punta ad essere l’inizio di una discussione costruttiva. Chiediamo infatti al Sindaco e alla Giunta di promuovere con i mezzi a sua disposizione un’iniziativa volta a comprendere l’opinione dei rhodensi su un eventuale prolungamento della metropolitana fino al centro di Rho e, in una fase successiva, a mettere in campo azioni con l’attuale Governo e il Ministero delle Infrastrutture per verificare la possibilità di uno studio di fattibilità che prenda in esame in maniera puntuale e dettagliata – conclude Giudici – la possibilità di realizzare l’opera.”