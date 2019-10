Milano-Mortara: disservizi sotto i riflettori della Regione. Soddisfatto, ma solo parzialmente, il consigliere regionale Luca Del Gobbo, della risposta che, nella seduta di Consiglio regionale, il sottosegretario Fabrizio Turba ha indirizzato all’interrogazione presentata dal’ex sindaco di Magenta sui ritardi e i disservizi ferroviari che si verificano sulla linea Milano-Mortara.

Nella sua interrogazione,rimarca l’inaccettabilità di una tratta “non all’altezza di una regione come la nostra, con una grave penalizzazione sulla qualità della vita dei pendolari e anche sulla propria professione”. Il sottosegretario Turba ha fatto presente che “l’indice di puntualità dei convogli sulla tratta in questione è pari all’88%, in linea con il dato dello scorso anno, e che il 92% degli arrivi ha registrato un ritardo massimo di 7 minuti ”. Da qualche mese, poi, “Trenord ha immesso sulla Milano-Mortara 3 nuovi treni Vivalto, che assicurano più qualità di quelli sostituiti”.