Molestie olfattive a Pero: il Politecnico farà l’analisi chimico fisica dell’aria

Molestie olfattive: il Politecnico analizzerà l’aria

“Ieri sera in Commissione Consiliare congiunta con il municipio 8 di Milano – spiega leader di Gente di Pero Daniela Bossi – abbiamo ottenuto la disponibilità del Politecnico di Milano non solo ad integrare il protocollo degli odori con l’analisi chimico fisica dell’aria prelevata ai fini delle molestie olfattive per conoscere se gli odori sono anche dannosi per la salute ma anche a dare un supporto immediato in termini di strumentazioni e professionalità nel caso si verificassero episodi di picco come quello dello scorso settembre”. “Dopo il nostro Ordine del Giorno votato all’unanimità in Consiglio Comunale e le proteste pacifiche organizzate per tenere alta l’attenzione sul tema – dichiara il Presidente di Gente di Pero Eros Cichello– ieri sera abbiamo vinto un’altra battaglia”. Anche il portavoce del gruppo politico Antonio Valia si dice soddisfatto del risultato raggiunto: “abbiamo ancora molto da fare per risolvere il problema degli odori a Pero ma quando si lavora con tenacia nell’interesse dei cittadini i risultati si ottengono”. Il segretario Paola Castelli ci fa sapere che il gruppo è compatto e lavora assiduamente per il bene di Pero e a breve renderà nota l’agenda politica in modo da rendere partecipe chiunque abbia intenzione di lavorare attivamente per il proprio territorio.