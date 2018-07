Morimondo, l’Amministrazione ha reso pubbliche le spese di rappresentanza per il 2017: da Città Slow alle spese tipografiche ai rimborsi viaggio.

Morimondo, spese di rappresentanza 2017: ecco tutte le cifre

Il Comune di Morimondo ha reso pubblico l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dall'ente nell'anno 2017: la somma totale è stata di 5.291,50 euro. La parte più ingente di tale cifra, quasi la metà, ovvero 2.470mila euro, è andata per la quota associativa di adesione alla rete di Citta Slow, al club dei Borghi più belli d'Italia e all'associazione Vie Francigene. Altri 1.415 euro sono stati investiti per spese tipografiche legate a manifestazioni varie. Quindi, 690 euro per iniziative commemorative e natalizie. Infine, 715 euro sono serviti come rimborso viaggio per gli amministratori comunali impegnati nelle attività di gemellaggio e di incontri legati a Città Slow.