Morimondo, telecamere mobili contro l’abbandono dei rifiuti

Morimondo, in arrivo telecamere mobili per controllare l’abbandono dei rifiuti nelle campagne. Lo annuncia l’Amministrazione comunale.

Morimondo, in arrivo telecamere mobili per controllare l'abbandono dei rifiuti nelle campagne. Lo annuncia l'Amministrazione comunale con una breve nota: "Con un contributo regionale, il Comune di Morimondo si dota di telecamere mobili per controllare l'abbandono di rifiuti. Le telecamere verranno installate, a rotazione, nelle aree dove sono più frequenti gli abbandoni di rifiuti e nei pressi dei cestini dove spesso vengono depositati scorrettamente rifiuti casalinghi".