Morte violenta per il cane di Federica Farina. E’ quanto emerge dall’esito degli accertamenti. Il decesso dovuto “ad un trauma toracico che non è possibile definire”.

“Non abbiamo ancora parlato del nostro cane un piccolo Pinscher nano di 3 anni trovato morto sotto la siepe sul marciapiede davanti a casa nostra. Non ne abbiamo parlato per rispetto e amore che abbiamo verso un membro della famiglia. Abbiamo aspettato l’esito degli accertamenti che confermano l’ipotesi di una morte violenta, dovuta ad un trauma toracico che non è possibile definire. Non accusiamo nessuno e non abbiamo mai strumentalizzato questa vicenda né a livello personale né politico”.