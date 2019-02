Motta, in piazza della Repubblica sosta con il disco orario

Motta, piazza della Repubblica: ordinanza della Polizia locale: sosta regolamentata a tempo limitato. Ecco le motivazioni.

Piazza della Repubblica, cambiano le regole per la sosta delle auto, con l’istituzione del disco orario nei giorni feriali sabato compreso a partire da lunedì 18 febbraio. Lo spiega una ordinanza del responsabile di settore della Polizia locale mottese. Il provvedimento afferma infatti che “l’accesso da via Annoni, unico nel centro della stessa (piazza Repubblica, ndr) risulta ripido e corto senza possibilità di fermata” e “costituisce una difficoltà di manovra ad ogni incrocio con altri veicoli: sono presenti attività commerciali e entrate pedonali di due edifici residenziali di cui uno con un elevato numero di dimoranti; si verificano spesso soste fuori dagli stalli previsti, in corrispondenza degli accessi delle attività e/o degli uffici residenziali, in quanto gli stalli risultano occupati anche per giorni dagli stessi autoveicoli: più volte è stato necessario l’intervento della Polizia locale per favorire l’entrata dei mezzi di soccorso”.

L'ordinanza aggiunge anche che si rende "necessario garantire un ricambio delle autovetture usufruenti gli stalli di sosta, nonché l'utilizzo corretto degli stessi con una limitazione oraria". Da qui dunque la decisione di istituire la sosta regolamentata a tempo limitato per la durata di un'ora, da lunedì a sabato compresi.