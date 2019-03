Motta: per la cerimonia di inaugurazione delle nuove scuole medie sabato 13 aprile ci sarà anche l’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Motta, inaugurazione medie: ci sarà anche Delpini

Anche l’arcivescovo di Milano Mario Delpini all’inaugurazione della nuove scuole medie di Motta Visconti che si terrà sabato 13 aprile. L’ufficializzazione è giunta all’inizio di questa settimana e dà ancora maggiore valore all’importanza dell’evento, per un’opera lungamente attesa dalla comunità mottese. «E’ una presenza alla quale tenevo molto – ha commentato il sindaco Primo De Giuli -, ed è un motivo di orgoglio per tutta la comunità avere Delpini nuovamente a Motta, circostanza per la quale devo anche ringraziare il nostro parroco don Gianni Nava».

L’arcivescovo ha fatto visita a Motta l’ultima volta solo pochi mesi fa, in occasione della processione delle barche sul fiume Ticino per la Festa della Madonna Assunta dello scorso 15 agosto. La cerimonia inaugurale in via don Milani prenderà le mosse alle 10. Dopo la benedizione, prevista la visita alla struttura e, a seguire, i saluti delle autorità presenti. Quindi, l’esibizione del coro degli alunni del comprensivo Ada Negri ed il rinfresco conclusivo. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE