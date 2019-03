Motta, il sindaco Primo De Giuli scrive a Poste italiane per lamentare il disservizio subito da molti cittadini, tra bollette e fatture mai arrivate o in ritardo.

Motta, le lettere non arrivano: il sindaco scrive alle Poste

Bollette, fatture e posta che arrivano in notevole ritardo oppure non arrivano del tutto perchè smarrite o distribuite non correttamente: il sindaco di Motta Visconti Primo De Giuli ha preso carta e penna ed ha scritto al direttore della filiale di Abbiategrasso di Poste italiane per lamentarsi di un disservizio che si protrare da diverso tempo e che interesserebbe anche i vicini di Besate. "Ritengo inammissibile – recita la missiva – che i miei cittadini debbano pagare le conseguenze di tali disservizi, in termini di interessi di mora o sospensione dei servizi, mentre correttamente dovreste imputarli a chi ha creato queste inefficienze per la mancanza di personale o comunque di altri altre cause tali da determinare una disfunzione nella ricezione regolare di corrispondenza". La lettera risale ormai a qualche giorno fa, l'auspicio dei mottesi è che sortisca gli effetti sperati.