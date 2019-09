Attilio Fontana scrivete a Rubrica “Il governatore risponde”: per inviare le vostre domande al presidente di Regione Lombardiascrivete a diteloalgovernatore@regione.lombardia.it

La domanda di questa settimana

Buonasera Governatore Fontana, accetto di buon grado l’invito di Netweek a favorire una sua risposta anche se per via indiretta. Mia figlia ha la necessità di sostituire una auto Euro 3 indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro e per svolgere l’attività lavorativa. Ho visto con piacere che la sua Giunta ha stanziato fondi per incentivare l’acquisto di una nuova auto, ma sentiti anche gli uffici regionali i fondi ci sono ma credo manchi qualche decreto di attuazione e quindi è impossibile ottenere finanziamenti. In alternativa ho visto che è stato molto pubblicizzato il progetto “move in” che prevede deroghe al divieto di circolazione per chi installa una sorta di scatola nera, ma anche in questo caso siamo al palo poiché manca l’elenco degli installatori autorizzati ad installare la scatola nera. Conclusioni. Tra qualche giorno scattano i divieti alla circolazione e la Regione ha varato e pubblicizzato brillanti iniziative ma che risultano tutte impraticabili. La ringrazio sin da ora se vorrà rispondermi.

Delio Giustini

Il governatore risponde

Sono in fase di ultimazione i provvedimenti attuativi che renderanno operativo sia il bando per i fondi che il progetto “Move in”, nel mese di ottobre. La misura per la sostituzione dei veicoli prevederà un contributo anche per chi sostituisce il veicolo prima dell’operatività del bando (al momento prevista indicativamente per metà ottobre) secondo i criteri già definiti con la delibera della Giunta Regionale n. 2090 del 31 luglio 2019. Per quanto riguarda il servizio “Move-In” anch’esso dovrebbe partire ad ottobre, siamo in attesa, proprio in questi giorni, del recepimento delle osservazioni in merito al trattamento dei dati personali da parte del Garante della Privacy, che potrebbe posticipare il via di qualche settimana, sarà possibile ottenere informazioni anche rivolgendosi al numero verde della Regione Lombardia (800.318.318). Spero di averle fornito i dati necessari per poter pianificare l’acquisto del nuovo mezzo.