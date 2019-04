Movimento 5 stelle Fagnano Olona: ecco la lista

Movimento 5 stelle, lista

Walter Lomi è il candidato sindaco

E’ stato l’ultimo dei quattro schieramenti in corsa per le elezioni del 26 maggio a svelare il candidato sindaco, scelta che è stata presa indicando Walter Lomi, una delle colonne del gruppo fagnanese, per il ruolo che cinque anni fa fu di Fabrizio Poncato, che dopo un mandato in consiglio sui banchi di minoranza ha fatto un passo indietro, decidendo di non essere neppure in lista, ma restando comunque vicino ai 5 stelle.

“Il leader è il programma”

L’annuncio ufficiale è arrivato insieme alla lista dei candidati consiglieri: «Dopo un’attesa forzata e non strategica, dovuta all’iter richiesto dal Movimento 5 Stelle per la verifica di incensurabilità dei candidati in lista, togliamo il velo di mistero sul candidato sindaco e la squadra per la prossima tornata elettorale», annuncia il gruppo, che ricorda le sue cinque stelle, linee guida di ogni azione politica: «Acqua, connettività, ambiente, sviluppo e trasporto, famiglia». E’ il consigliere uscente Fabrizio Poncato a presentare il candidato sindaco: «Abbiamo individuato in lui la figura più adatta per spirito, dialettica e attaccamento ai principi ineluttabili del nostro Movimento. Ma la nostra forza è stata e sarà il gruppo di lavoro e il nostro leader sarà il programma. In questi 5 anni abbiamo presentato tra mozioni e interrogazioni circa 160 documenti, dei quali molti approvati. Questo sta a dimostrare che anche all’opposizione siamo riusciti a fare molto per il nostro paese e i nostri cittadini».

Ecco la lista

Questi i candidati consiglieri della lista cinque stelle: Anna Colombo, Pietro Valenti, Giorgia Savona, Marco Franzoia, Simona Lupiani, Andrea Ozzi, Gloria Garbellini, Giuliano Valota, Silvia Urigu, Massimo Fasola, Erica Gravino, Claudio Mazzuca, Maximiliano Piro, Vito Petrigno e Claudio Eriani.

