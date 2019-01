Lombardia Ideale – Fontana Presidente: è questo il nome del nuovo movimento politico che verrà ufficialmente presentato nei prossimi giorni e che è una sorta di evoluzione 2.0 della lista “Fontana presidente”. Lista che alle ultime elezioni regionali ha sostenuto con successo l’attuale Governatore della Lombardia.

Battesimo ufficiale per Lombardia Ideale – Fontana Presidente

Il “battesimo del fuoco” del nuovo soggetto politico è in programma per mercoledì 6 febbraio alle 11.30 a Milano, nella Sala del Gonfalone di Palazzo Pirelli. Un appuntamento che vedrà in prima fila, ovviamente, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Insieme a lui, ad illustrare scopi e obiettivi di Lombardia Ideale ci saranno esponenti storici del Carroccio come l’onorevole Paolo Grimoldi, che della Lega è segretario nazionale e Roberto Anelli, presidente del gruppo consiliare della Lega in Regione. Non solo ma interverrà anche Giacomo Cosentino, presidente del gruppo consiliare “Fontana presidente”.

LEGGI ANCHE: Nuovi vertici della sanità lombarda, Fontana: “Scelte fatte per meritocrazia”