Il Movimento 5 Stelle ieri ha abbandonato il Consiglio regionale della Lombardia in segno di protesta con la mozione anti gender presentata da Giacomo Basaglia Cosentino del gruppo Fontana Presidente.

Via “Genitore 1” e “Genitore 2”, nei moduli regionali tornino “mamma” e “papà”. Questo, in poche parole, il succo della mozione presentata dal consigliere Giacomo Basaglia Cosentino (Fontana Presidente) che ieri con 47 voti favorevoli è stata rinviata alla Commissione Affari Istituzionali del Pirellone. Dietro la richiesta, la battaglia contro la cosiddetta “teoria del gender”. Così spiegata dal consigliere proponente nel suo intervento:

“La necessità di valorizzare il ruolo della mamma e del papà, nonché dell’uomo e della donna, che è chiaramente in contrasto con la teoria gender che sta avanzando in alcune parti del mondo, secondo la quale il sesso biologico è slegato dal genere. Quindi un uomo si può svegliare al mattino e si sente donna e nonostante geneticamente resti uomo diventa donna. A mio parare questa è una teoria assurda che va contro lo sviluppo naturale della società e che bisogna ovviamente contrastare”.

E’ uscito dall’aula il gruppo del Movimento 5 Stelle. Prima del voto, e dopo le parole del consigliere del Movimento Massimo de Rosa:

“Riteniamo che questa discussione sia superflua. Forse queste sono pippe mentali di noi politici. Una madre magari ci chiede di non avere il turno la domenica in centro commerciale e non di occuparci del modulo che definisce un genitore”.