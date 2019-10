Nasce ufficialmente Legnano cambia, “un’idea di futuro che va oltre qualsiasi tipo di ideologia”.

Nasce Legnano cambia, i soci fondatori e gli obiettivi

Giovedì 10 ottobre 2019 si è costituita ufficialmente Legnano cambia. I soci fondatori sono Antonio Guarnieri, Franco Colombo, Federica Farina, Paolo Scheriani, Lorena Fedeli, Fiorella Farina, Giuseppina Secchi, Michela Cerini, Germano Primi.

“L’associazione – spiegano – ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare all’obiettivo di promuovere il bene comune in una logica di legalità e trasparenza amministrativa, di efficiente gestione delle risorse collettive, di attiva tutela dell’ambiente, di fattiva solidarietà sociale e di promozione dei valori culturali. Legnano cambia è un’idea di futuro che va oltre qualsiasi tipo di ideologia. È un nuovo modo di intendere e concepire l’azione politica. È una rivoluzione culturale e umana che pone l’accento sul potenziale di ogni individuo”.

“Prematuro sederci a un tavolo, seppure di solo confronto”

Questa sera, venerdì 11 ottobre, la lista non parteciperà al confronto tra civiche e Pd promosso da quest’ultimo nell’ambito della Festa dell’Unità in corso fino a domenica 13 al Centro Pertini di via dei Salici. “I soci fondatori, che a vario titolo hanno partecipato attivamente alla battaglia del Comitato Legalità di Legnano, ringraziano il Partito democratico per l’invito di questa sera al confronto e al dialogo tra le diverse liste civiche; iniziativa interessante, lodevole e utile per costruire una nuova idea di Legnano ma per coerenza e rispetto di tutti gli interlocutori sentiamo la necessità di prenderci il tempo necessario per elaborare la nostra visione per poi aprirci agli altri in un sano confronto.

Questa scelta è frutto di una grande responsabilità nei confronti non solo dei soggetti politici (che siano liste civiche o i più tradizionali partiti) ma ancor più dei cittadini che hanno bisogno, ora più che mai, di persone che ponderino bene ogni parola. Questo significa un grande lavoro di elaborazione per dare alle parole il giusto peso e significato, e perché poi quelle parole possano tradursi in idee realizzabili e non rimangano concetti astratti.

A fronte di quanto scritto riteniamo prematuro, a meno di ventiquattro ore dalla costituzione della lista civica Legnano cambia, sederci a un tavolo – seppure di solo confronto – ma auspichiamo che in tempi brevi si possano creare le condizioni per altri incontri di dialogo e confronto per il bene di Legnano; di più, ci faremo noi stessi promotori di iniziative atte a creare un fronte civico che faccia di Legnano un esempio virtuoso per l’intero paese”.

“Scriveteci per avere informazioni o per fare proposte”

A tal proposito invitiamo tutte le persone che sono interessate a saperne di più o che abbiano proposte da sottoporci, a scrivere a legnanocambia@gmail.com.

