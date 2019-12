Tante le iniziative di Saronno per questo Natale. Tra le tante ci sarà anche la Lega in piazza con un gazebo.

Natale a Saronno: Lega in piazza con gazebo

Anche la sezione della Lega di Saronno sarà presente in Piazza AVIS, il pomeriggio di domenica 22 dicembre, per uno scambio di auguri con chi vorrà al nostro gazebo e condividere l’ultima domenica di

Avvento prima del Santo Natale.

Il 15 dicembre i militanti e sostenitori si troveranno in un noto ristorante saronnese per il tradizionale

pranzo di chiusura dell’anno politico, ricco di importanti avvenimenti e punto di partenza per un 2020

altrettanto importante.