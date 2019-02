Il nostro circuito ha avuto il piacere di prendere parte alla due giorni del 20 e 21 febbraio 2019, che è servita a far conoscere meglio istituti e politiche dell’Unione Europea. Un momento delicato per l’Unione, che guarda quindi con molto interesse agli esiti delle elezioni del prossimo 26 maggio per la composizione del nuovo Parlamento Europeo.

La visita dei giornalisti

Una spedizione di giornalisti del Nord Italia ha fatto visita alla Commissione Europea, seguendo un programma suddiviso per tematiche e dipartimenti. La visita a Bruxelles è partita dalle fondamenta della Commissione, quale organo esecutivo dell’Unione, è proseguita con un incontro che è entrato nel merito dei fondi strutturali destinati alle Regioni italiane, e ha anche riservato un occhio di riguardo per la parte legata alla comunicazione, grazie ad una breve visita agli studi audiovisivi. Sempre nella sede della Commissione i giornalisti hanno quindi avuto la possibilità di partecipare alla conferenza stampa diaria, alla presenza dei portavoci dei Commissari, arricchendo, con la loro presenza, la consueta platea di colleghi provenienti da tutto il mondo.

Immigrazione, bilancio ed elezioni

Nel pomeriggio di giovedì 21 febbraio gli stessi sono poi tornati a sedersi al tavolo dedicato alle diverse macro tematiche. Una di queste ha riguardato un piatto forte all’interno del dibattito pubblico europeo, la politica di immigrazione dell’Unione. A seguire una lezione di bilancio, con oggetto il Multi Financial Framework per il periodo 2021-2027, e una panoramica sugli strumenti legati alla comunicazione che l’Unione ha messo in campo in vista dell’appuntamento con le urne.