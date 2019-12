Niente presepe in piazza a San Vittore Olona, Roberto Morlacchi (Lega e lista di minoranza “Centrodestra Morlacchi sindaco”) ribatte alla replica del sindaco Daniela Rossi.

Niente presepe in piazza

Era statoRoberto Morlacchi, esponente della Lega e capogruppo della lista di minoranza “Centrodestra Morlacchi sindaco” a parlare del nulla di fatto per il tradizionale presepe in piazza al quale aveva replicato sonoramente il sindaco Daniela Rossi.

E ora Morlacchi ribatte: “Pare proprio che abbiamo toccato un nervo scoperto. La risposta del Sindaco al nostro articolo è sconcertante per aggressività ed ineleganza. Abbiamo chiesto spiegazioni e riceviamo insulti, questo si che è di bassa lega. Venendo al merito della questione non possiamo far altro che ribadire quanto riferitoci ossia che la scelta dell’albero in luogo del presepe è stata fatta dall’Amministrazione comunale. Il Sindaco riferisce che durante le benedizioni natalizie, ha visto ben pochi presepi nelle case dei sanvittoresi, una ragione in più per realizzarlo in piazza. Invito il Sindaco a rileggere le dichiarazioni del Papa relative all’importanza del presepe , al suo valore simbolico ‘per un mondo più umano e fraterno’, sono riportate in tutti i quotidiani nazionali di questa settimana. Nessuna mistificazione. Dichiarazioni del Papa che il sottoscritto ha fatto proprie, altro che chiacchiere e prodotti dozzinali. Abbiamo ammirato il maestoso albero posato in piazza, magari risalterebbe di più se a fianco fosse montato il presepe. Un atto di umiltà sig. Sindaco, una piccola retromarcia , chieda che accanto al suo albero sia posato il presepe, la piazza sarà più bella per tutti ed il significato del Natale anche”.

TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE