Niente presepe in piazza, parla “Olona Viva”

Si torna ancora a parlare dell’assenza del presepe nella piazza della chiesa parrocchiale di San Vittore Olona. A sollevare il “caso” era stato Roberto Morlacchi, esponente della Lega e capogruppo della lista di minoranza “Centrodestra Morlacchi sindaco” che aveva detto che la decisione era stata dell’Amministrazione comunale “per non urtare altre religioni”. Parole che non sono piaciute al sindaco Daniela Rossi che aveva raccontato come erano andate le cose.

Ora sulla vicenda interviene direttamente l’associazione “Olona Viva” che spazza via ogni presunta questione politica:

“In questi giorni abbiamo letto e ascoltato tutto sulla questione albero di Natale-presepe – spiegano dall’associazione -. Confermiamo di essere andati dal sindaco a proporre una collaborazione per l’albero di Natale ma alla fine abbiamo cambiato idea perchè spendere 1200 euro dopo i 2mila spesi l’anno scorso ci sembrava un passo troppo grande. Per non lasciare la piazza vuota ci siamo comunque proposti per allestire il presepe dell’anno scorso apportando delle modifiche, al rifiuto (per accordi già presi per l’albero) non ci siamo opposti e per noi la storia era finita lì“.

Prosegue “Olona Viva”: “Come ogni anno abbiamo deciso di fare un presepe di dimensioni più ridotte da mettere all’esterno della casa di riposo. Questo non ci bastava, quindi abbiamo costruito un altro presepe da mettere all’interno de La Foppa. Ricordiamo a chi potesse avere qualche dubbio che tutti gli allestimenti fatti negli anni (compresi i due presepi di quest’anno) sono sempre stati autofinanziati”.

Il lavoro delle associazioni

“Olona Viva” tiene poi a precisare: “Abbiamo letto che le associazioni di questo paese si ‘scannano’, la riteniamo una cosa irrispettosa verso le associazioni stesse che spesso collaborano. Ad esempio, a luglio abbiamo dato una mano all’associazione ‘L’aereoplano’ per la serata dedicata ai Beatles, sabato 14 dicembre faremo una cena con l’associazione Svost e domenica 8 le associazioni saranno in piazza unite per raccogliere fondi a scopo benefico. Ringraziamo le persone che ci hanno sempre sostenuto, apprezzato e che continueranno a farlo”.

