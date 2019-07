Noi con l’italia commenta le dimissioni di Morabito. In seguito alla notizia delle dimissioni dell’Assessore Morabito, il gruppo di Noi con l’Italia Magenta esprime “un sincero ringraziamento per il lavoro che ha svolto in questo periodo Rocco Morabito in qualità di Assessore con delega alle Politiche per la Famiglia, Protezione Civile, Servizi informatici e anagrafici”, è la nota diffusa dalla segreteria guidata da Maria Rosa Cuciniello.

