Nominati i nuovi assessori: sono Chiara Lazzarini e Daniela Laffusa

Nominati i nuovi assessori, la giunta di Legnano torna al completo.

Nominati i nuovi assessori, fumata bianca in Comune

Le voci dell’ultima ora sono state confermate: a sostituire Laura Venturini e Franco Colombo nell’esecutivo guidato dal sindaco Gianbattista Fratus saranno Chiara Lazzarini e Daniela Laffusa. I decreti di nomina sono stati firmati martedì 12 febbraio 2019. Si compie così il rimpasto di giunta resosi necessario dopo le dimissioni di Colombo e la revoca delle deleghe di Venturini.

Ecco come saranno ripartite le deleghe

A Lazzarini (classe 1967, avvocato, coordinatrice della sezione cittadina di Forza Italia ed ex presidente di Amga spa) vanno le deleghe al Decoro e Arredo urbano, al Patrimonio e alle Opere pubbliche. A Laffusa (classe 1973, amministratore unico di Publifutura, attuale consigliere comunale nelle file della Lega e terzo candidato consigliere più votato del suo partito alle amministrative del giugno 2017) vanno invece lo sport, le Politiche giovanili e le Consulte territoriali cittadine. Come già annunciato nel corso della conferenza stampa dello scorso 6 febbraio, il sindaco ha tenuto per sé la delega alla Cultura.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE