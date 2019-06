Daniela Maldini è il nuovo sindaco di Novate Milanese.

Maldini sindaco

Festa grande in via Bonfanti a Novate per la vittoria del ballottaggio di Daniela Maldini. Il neo sindaco di centrosinistra si è imposto sullo sfidante di centrodestra Massimiliano Aliprandi con circa un centinaio di voti di scarto.

Le reazioni

Gli esiti sono arrivati nelle rispettive sezioni nel giro di un’ora. Se Aliprandi ha osservato con religioso silenzio allo spoglio in compagnia dei fedelissimi del Carroccio e di Fratelli d’Italia, Maldini è accolta in questo momento da un bagno di folla nel circolo novatese intitolato a Norberto Bobbio. La festa ora continua alla Festa dell’Unità, che dista a pochi passi dalla sezione dei democratici.