Nuova vigilessa a San Vittore Olona: è Simona Gammella.

Nuova vigilessa in paese

Nuovo agente di Polizia locale in servizio nel comando sanvittorese. In questi giorni è infatti arrivata Simona Gammella: 28 anni, lei ad aver partecipato e vinto il concorso effettuato a marzo entrando così a far parte dell’organico come effettiva agli ordini del comandante Ermanno Taeggi.

La nuova agente va ad aggiungersi al sovrintendente Simone Re, arrivato il mese scorso.

Tre quindi gli effettivi a disposizione del comandanteTaeggi.

“In questi ultimi mesi – commenta l’assessore alla Polizia locale Paolo Salmoiraghi – siamo riusciti a rinforzare l’organico della nostra Polizia locale e questo ci permetterà di mettere a disposizione dei cittadini altri importanti servizi, come un maggior numero di pattugliamenti e controlli sul territorio, sicuramente è un’importante risorsa in più per San Vittore Olona”.

