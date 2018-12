Lo scorso venerdì 14 dicembre 2018, alla presenza del sindaco Pietro Romano, dell’assessore alla sanità di Regione Lombardia Giulio Gallera, dell’onorevole Cecchetti e dell’assessore regionale Carlo Borghetti, sono state inaugurate le nuove sale parto dell’ospedale di Rho. Funizonali e all’avanguardia erano attese da tempo dalla popolazione rhodense.

LEGGI ANCHE: Inaugurate le nuove sale parto dell’ospedale di Rho FOTO

Il deputato Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo vicario della Lega alla Camera e il Consigliere Regionale e Comunale Simone Giudici.

“Il nuovo blocco parto collegato all’area di degenza ostetrica-ginecologica dell’ospedale di Rho è un’ottima notizia. Un punto di partenza prezioso per il territorio al quale dare un punto d’arrivo in tempi brevi. E’ stato fatto molto per creare una struttura ospedaliera moderna e accogliente. Ora occorre migliorarla potenziando al più presto la terapia intensiva neonatale con il relativo sistema di trasporto materno infantile. Solo così il servizio già di eccellenza, potrà essere punto di riferimento per tutto il territorio del Nord-Ovest milanese”.