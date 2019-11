Nuovo capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Parabiago: è Luca Ferrario.

È Luca Ferrario il nuovo capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Parabiago.

Dopo le dimissioni della consigliera del Carroccio Stefania Zerbini, oggi, lunedì 18 novembre 2019, è arrivata l’ufficialità.

Zerbini aveva fatto il passo indietro per “motivo personali”, aveva dichiarato al momento del passo indietro, anche se voci dai corridoi della politica vogliono che qualche mal di pancia tra i consiglieri di maggioranza per questioni politiche non sia mai venuto meno in questi mesi.

Dal prossimo consiglio comunale, quindi, sarà Ferrrario il nuovo capogruppo della lega in consiglio.