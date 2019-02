Nuovo parco giochi in via Balbi a Rescaldina.

Nuovo parco giochi, taglio del nastro

Prima regnava il degrado. Ora c’è un nuovissimo parco con giochi per bambini. E’ quello che è stato inaugurato questa mattina, mercoledì 20 febbraio 2019, in via Balbi a Rescaldina. Presente il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Daniel Schiesaro e moltissimi piccoli rescaldinesi. La giunta aveva previsto un costo complessivo di 73.980,40 euro, la quota di finanziamento messa a disposizione dal Comune è pari a 48.980,40, 25mila sarà la somma che sarà chiesta alla Regione.

Le foto:

Il commento del vicesindaco

“Tutto – ha spiegato Schiesaro – è nato da un percorso partecipato con i ragazzi delle scuole. Nel frattempo si è inserito un bando regionale con un finanziamento di 25mila euro. Dai disegni dei bambini di quinta elementare, oggi in prima media, di Rescalda, è nato questo bellissimo parco giochi. I bimbi hanno disegnato l’altalena, lo scivolo e il pavimento colorato. Presto verrà aggiunta una staccionata, la fontanella e una telecamera di videosorveglianza. Prima del nostro intervento c’erano solo due porte da calcio, giochi rotti e piante con rami a terra”.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE