I circolo PD di Robecco sul Naviglio ha scelto un nuovo segretario

A seguito delle dimissioni di Sergio Sinigaglia dal ruolo di segretario Pd di Robecco sul Naviglio, il 18 settembre Edoardo Martella è stato eletto all’unanimità nuovo segretario del circolo. “L’entusiasmo e la passione per la politica che contraddistinguono il neosegretario unite all’esperienza dei veterani del circolo porterà ad una più efficace azione sul territorio, sia per quanto riguarda il consueto appuntamento con il tesseramento, che prosegue fino alla fine dell’anno, che per le sfide che attendono il partito nella prossima primavera, con le elezioni comunali ed europee – dichiarano i membri del circolo -. Si coglie l’occasione per ringraziare l’ex segretario Sergio Sinigaglia per l’impegno profuso in questi quattro anni a favore del circolo, al quale non ha mai fatto mancare la propria presenza e la dedizione alla causa”.