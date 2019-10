Nuovo sito web per il Comune di Rescaldina

Nuovo sito per il Comune di Rescaldina, online dalla prima settimana di novembre.

Nuovo sito per il Comune di Rescaldina. Ne spiega le funzionalità l’assessore alla Polizia Locale, Sport e Comunicazione di Vivere Rescaldina Gianluca Crugnola: “Una nuova veste grafica, immediatezza e comprensibilità, facilità di utilizzo, maggiori funzioni, al passo coi tempi. Questi, in sostanza, i nuovi ingredienti che comporranno la ricetta del nuovo sito comunale, che sarà online nel corso della prima settimana di novembre. Viene così realizzato, dopo soli 5 mesi di mandato, uno dei punti principali in materia di comunicazione previsti dal programma elettorale di Vivere Rescaldina. Il sito comunale rappresenta infatti uno strumento semplice e intuitivo, che permette di avvicinare il cittadino alle istituzioni, alla macchina comunale, al paese e alle sue associazioni, per poterlo vivere veramente. Informazioni generali, servizi gestibili online, bandi di gara, uffici, numeri utili e App per le segnalazioni saranno portate in primo piano sulla pagina del Comune, per poter rendere veramente accessibili e di facile utilizzo le molte possibilità di interazione con l’Ente gestibili online”.