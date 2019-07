Nuovo terremoto politico a Magenta: l’Assessore alla Famiglia e alla Protezione Civile si è dimesso dalla Giunta di Chiara Calati.

LEGGI ANCHE: Chiara Calati non fa più parte di “Noi con l’Italia” VIDEO

Nuovo terremoto politico a Magenta: si dimette Morabito

Dopo che Luca Del Gobbo, coordinatore provinciale ed ex sindaco in una conferenza stampa col gruppo consiliare, lo scorso 3 luglio ha dato la notizia che Chiara Calati non fa più parte di “Noi con l’Italia”, questa mattina, lunedì 15 luglio, sono arrivate anche le dimissioni dalla Giunta Calati dell’Assessore alla Famiglia e alla Protezione Civile Rocco Morabito. Le motivazioni dell’allontanamento ufficialmente sono di natura personale. Settegiorni ha provato a contattare l’assessore il quale non ha voluto commentare. Ora aspetteremo di capire cosa farà il sindaco Chiara Calati, se opterà per un rimpasto o se sceglierà un nuovo componente per la sua Giunta. Da capire anche come deciderà di comportarsi la Maggioranza.