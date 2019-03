Nuovo vigile in servizio al comando di San Vittore Olona.

Nuovo vigile in paese

E’ Simone Re il nuovo agente di Polizia locale che ha preso servizio a San Vittore Olona: classe 1962, la sua carriera professionale è sempre stata con indosso la divisa essendo ormai 35 gli anni in cui presta servizio, i primi 24 nel comando di Villa Cortese, poi altri 10 a Cuggiono, paese dal quale è arrivato tramite la procedura di mobilità.

La soddisfazione dell’assessore

“Nel prossimo mese di aprile – afferma l’assessore alla Polizia locale Paolo Salmoiraghi(nella foto mentre posa insieme al nuovo agente) – verranno espletate tutte le procedure per il concorso di agente di Polizia locale che aumenterà il personale del comando a quattro unità, tutti agli ordini del comandante Ermanno Taeggi. Si tratta di un’aggiunta importante, non solo numericamente, al nostro corpo, che ci permetterà nel prossimo futuro di aumentare i servizi dedicati alla cittadinanza. Nonostante il momento difficile per via delle scarse risorse a disposizione dei Comuni, non solo il nostro – conclude l’assessore -, siamo riusciti a fare un piccolo ma importante passo avanti, visto che implementando il numero degli agenti a nostra disposizione potremo, a breve, aumentare le possibilità di controlli e di pattugliamenti nella nostra zona. Per i nostri concittadini, avere a disposizione un agente in più, per di più esperto, è un beneficio di non poco conto”.

