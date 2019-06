Cortocircuito nella comunicazione del Movimento 5 Stelle Lombardia, che dopo l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina rivendica la vittoria su Facebook.

Olimpiadi Invernali 2026, il M5S Lombardia sul carro

L’entusiasmo per l’assegnazione a Milano e Cortina delle Olimpiadi Invernali ha contagiato un po’ tutti. Anche il Movimento 5 Stelle regionale che, forse dimenticandosi del ritiro di Torino dal progetto olimpico voluto dal sindaco Chiara Appendino e delle parole del vicepremier Luigi Di Maio (“O chi vuole fare le Olimpiadi se le paga da solo oppure non si fanno. Il Governo non ci mette un euro”) ieri sera sulla sua pagina Facebook e sul suo blog ha cercato di ritagliarsi uno spazio sul carro dei vincitori. “Vittoria del M5S” a caratteri cubitali, gialli, seguito da “dei lombardi e degli italiani”. E poi ribadito nel testo di accompagnamento, “Una vittoria per il Movimento 5 Stelle”.

Dietrofront, il post sparisce

Il post è stato subito inondato di commenti, per la maggior parte tesi a ricordare appunto gli atteggiamenti passati del Movimento sulle Olimpiadi, sia Estive (Roma) sia Invernali. Tanto che dopo poche ore è stato cancellato, mentre sul sito del Movimento 5 Stelle (nazionale) è comparso un articolo in cui, oltre a riesaminare il caso romano, fa notare che “Nel caso delle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026, a differenza del progetto di Roma 2024, non ci saranno oneri per lo Stato. Va anche detto che il presidente Giuseppe Conte ha ottenuto che le Regioni e gli altri Enti Locali, qualora ci dovessero essere entrate inferiori ai costi per la sicurezza (che saranno invece a carico dello Stato, ndr), andrebbero a rimborsare lo Stato“.

Costi quindi a carico di Lombardia, Veneto, Cio e Coni. Ma prestigio e crescita economica per tutta la Penisola, come stimato dalle Università Bocconi di Milano e La Sapienza di Roma.

LEGGI ANCHE:Olimpiadi invernali 2026: 22mila posti di lavoro in più VIDEO

Anche Rho potrebbe essere protagonista delle Olimpiadi del 2026

“La rete non dimentica”

Una contromossa però che non calma i commentatori di Facebook. Perchè come diceva Beppe Grillo qualche tempo fa, “la rete non dimentica”. E infatti, sotto tutti i post e le condivisioni del Movimento 5 Stelle Lombardia (e non solo), non si fa altro che ricondividere l’immagine trionfale per l’aggiudicazione delle Olimpiadi. In attesa che qualcuno, prima o poi, spieghi il motivo del nuovo passo indietro social.

LEGGI ANCHE: Olimpiadi Invernali 2026 è fatta: vince la proposta di Milano e Cortina