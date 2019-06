Olimpiadi Invernali, il messaggio dei leghisti Cecchetti e Giudici all’Amministrazione comunale di Rho.

Olimpiadi Invernali, “benefici a tutto il territorio”

“Esprimiamo grande soddisfazione per lo straordinario risultato dell’assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali a Milano e Cortina, reso possibile specialmente grazie all’azione congiunta dei Governatori Fontana e Zaia. Le Olimpiadi invernali saranno un evento sportivo di portata mondiale, che porterà benefici non soltanto alle città direttamente interessate dai Giochi, ma a tutto il nostro territorio”. Così commentano l’Onorevole Fabrizio Cecchetti, vicepresidente del Gruppo Lega alla Camera e il consigliere regionale leghista Simone Giudici. Che però avvertono: “Non si ripetano gli stessi errori visti con Expo”.

LEGGI ANCHE: Olimpiadi Invernali 2026 è fatta: vince la proposta di Milano e Cortina

“Rho colga l’occasione”

Come ormai noto, le Olimpiadi Invernali arriveranno anche a Rho, e con esse investimenti e possibilità. In particolare nel complesso Expo di Rho Fiera. “L’auspicio è che l’amministrazione comunale di Rho stavolta si attivi in tempo utile per rendere opportunamente attrattiva la nostra Città, evitando i clamorosi errori commessi anche nel recente passato con l’Esposizione universale del 2015 – si augurano i due leghisti – Sarebbe assurdo infatti perdere anche questa opportunità, in grado di far conoscere Rho nel mondo, ma soprattutto potenzialmente capace di generare indotto per tutte le attività economiche locali”.

LEGGI ANCHE: Con le Olimpiadi 22mila posti di lavoro in più VIDEO

“Non perdiamo il treno, noi ci siamo”

“Per quanto ci riguarda – concludono – intendiamo fare la nostra parte e, grazie anche al contributo di molti giovani che nell’ultimo periodo si sono avvicinati alla Lega di Rho, porteremo all’attenzione del Comune una serie di proposte concrete finalizzate proprio a cogliere la grande occasione rappresentata dalle Olimpiadi invernali. Nell’interesse dei rhodensi non possiamo perdere anche questo treno”.

LEGGI ANCHE: Milano-Cortina 2026, i grillini esultano: “Vittoria del M5S”. Poi cancellano il post