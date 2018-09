Ospedale Bollate, il deputato leghista Boniardi dice la sua

“L’inaugurazione del nuovo padiglione dell’ospedale di Bollate è la testimonianza più autentica della buona amministrazione e della buona politica. Una nota positiva per il Pot di Bollate: il suo rilancio è sulla strada giusta. Parliamo di una struttura alla quale la cittadinanza è storicamente molto legata e per la quale la Lega si è sempre battuta nel corso degli anni per evitarne la chiusura. I fatti dimostrano che avevamo ragione. Questo è il primo intervento per il rilancio della struttura bollatese inserito nel piano di sviluppo dell’Asst rhodense. In collaborazione con la Regione Lombardia e il presidente Fontana faremo un ragionamento più ampio per portare ulteriori servizi alla cittadinanza bollatese”.