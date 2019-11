Oggi la Giunta Regionale ha dato il via libera alla realizzazione del terzo lotto dell’Ospedale Del Ponte di Varese.

Ospedale Del Ponte, oltre 10 milioni in campo

Il terzo lotto dell’Ospedale Del Ponte sarà presto realtà. A darne notizia, dopo la delibera della Giunta Regionale di oggi, il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali del Pirellone Emanuele Monti. “Il finanziamento approvato, di almeno 10 milioni di euro, inserisce il progetto varesino tra i progetti emblematici in Sanità che la Giunta ha deciso di finanziare nel 2020 e consentirà di terminare la parte strutturale del nuovo Polo della donna e del bambino, iniziata con la ristrutturazione del padiglione Leonardo, a cui è seguita la realizzazione di un nuovo, grande padiglione ad esso collegato, il Michelangelo. Con successiva delibera ad inizio anno prossimo verranno specificati gli importi e le modalità che andranno però a vertere già nel bilancio 2020” spiega Monti.

Demolizioni e costruzioni

Il terzo lotto consisterà nella costruzione di un grande edificio negli spazi che ora sono occupati dal Padiglione Vedani e dall’Ottagono. Ottagono e parte del Vedano che saranno demoliti per lasciare spazio alla nuova struttura, che avrà una spaziosa hall e sarà completa di infopoint e spazi per le molte attività ambulatoriali pediatriche che oggi operano in sedi inadatte o esterne al Del Ponte di Varese. In particolare, si parla della Cardiologia Pediatrica ora al piano meno uno del Leonardo, dell’Audiovestibologia, ora all’interno dell’area dell’Ospedale di Circolo, e degli ambulatori di Neuropsichiatria Infantile attualmente nella sede di Velate. “Inoltre – precisa Monti – grazie a questa nuova struttura sarà possibile completare la riorganizzazione di tutta l’attività di ginecologia“.

Ospedale completo

Una volta ultimato il terzo lotto, l’ospedale Del Ponte sarà finalmente un ospedale pediatrico completo dal punto di vista delle strutture ma soprattutto dell’offerta e dei servizi. Nella nuova costruzione troveranno posto anche attività di ricerca, sale riunioni e aule formative, come si addice ad un polo di eccellenza. Infine, il finanziamento del terzo lotto permetterà anche ulteriori interventi strutturali sul Padiglione Leonardo, come la climatizzazione dell’intero edificio e la realizzazione, nei piani interrati, di ambienti completamente rinnovati da dedicare all’attività della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), oltre ad una nuova centrale termica.

La Regione crede nel progetto

Soddisfatto il Direttore Generale dell’Asst Sette Laghi Gianni Bonelli: “Non posso che ringraziare la Giunta regionale per questo finanziamento così importante non solo per l’Ospedale Del Ponte, ma per tutta la nostra Azienda e per tutto il territorio che ad essa fa riferimento. E’ un ulteriore conferma che Regione Lombardia crede profondamente nel ruolo dell’Ospedale Del Ponte non solo per Varese, ma per tutto il nord-ovest lombardo e oltre. Il mio impegno sarà quello di far sì che questo investimento si traduca nel più breve tempo possibile nell’opera per cui è stato stanziato“.

LEGGI ANCHE: Bimba in Neurochirurgia, la medicina magica del Ponte del Sorriso

“Un polo di eccellenza nazionale”

“Ora – conclude Monti – è scritto nero su bianco su delibera di Giunta lo stanziamento delle risorse necessarie per concludere un sogno iniziato anni fa e che darà grande beneficio alla città di Varese che diventerà pertanto uno degli hub pediatrici lombardi proiettandosi tra i poli di eccellenza italiani. Ringrazio il Governatore Fontana per aver inserito il Ponte nei grandi progetti che saranno finanziati già a partire dal prossimo anno così da dare avvio ai lavori e dimostrando quanto Regione Lombardia ha a cure la Provincia di Varese investendo concretamente risorse per valorizzare l’offerta sanitaria a vantaggio dei nostri concittadini, sono davvero orgoglioso che il lavoro fatto in questi anni di sensibilizzazione da parte della politica e delle associazioni abbia portato questo bellissimo risultato per la mia città”.

LEGGI ANCHE: Parto adrenalinico: miracolo dell’equipe del Del Ponte salva la nascitura