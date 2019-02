Garbagnate, in corso di realizzazione il passaggio pedonale che collegherà il parcheggio gratuito della vecchia struttura con il nuovo ospedale.

Ospedale di Garbagnate: l'Amministrazione comunale ha annunciato pochi giorni fa l'avvio dei lavori per realizzare il passaggio pedonale che collegherà il parcheggio gratuito della vecchia struttura con il nuovo edificio. Il sindaco Davide Barletta ha espresso la sua soddisfazione per il passo in avanti: "Il percorso è stato studiato per garantire sicurezza ai pedoni. Grazie ad esso, recuperiamo uno spazio utile e comodo, ma sin qui sottoutilizzato. Questo traguardo giunge al termine di un lungo lavoro di diplomazia con il Comune di Milano, e grazie anche al 'gioco di squadra' con il presidente del Parco delle Groane, Roberto della Rovere".