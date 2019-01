Convocata per lunedì 4 febbraio la commissione Sanità a Tradate per parlare dell’ospedale Galmarini.

Ospedale Galmarini, si torna in commissione

Nuovo anno, nuovo Direttore Generale e nuova commissione a Tradate per discutere dei problemi e del futuro dell’ospedale Galmarini. Sarà riunita lunedì 4 febbraio, alle 21, in sala consiliare l’assise politica. Ospite, il nuovo Direttore Generale dell’Asst Sette Laghi Gianni Bonelli, che aveva inaugurato il 2019 con una visita al Galmarini e al quale si chiederanno le prospettive per lo sviluppo del nosocomio cittadino e, soprattutto, quali soluzioni intenderà mettere in campo per la risoluzione dei suoi problemi, su tutti il personale.

La commissione, convocata ufficialmente ieri, era stata richiesta l’8 gennaio dal Partito Democratico a seguito delle notizie sull’arrivo a Tradate, attraverso una cooperativa medica, di Emilio Alfano, il “Dottor Seppia”.

