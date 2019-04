Continua il tour negli ospedali della provincia di Varese del consigliere regionale Samuele Astuti. Lunedì tappa all’ospedale Galmarini di Tradate.

Ospedale Galmarini, Pd in campo

Visita in giornata nelle sale dell’ospedale e incontro la sera, alle 21, in villa Truffini. Dopo la consegna delle 25mila firme raccolte dal Comitato di Mauro Micheluzzi in Regione, si torna a parlare di sanità grazie, stavolta, al Partito Democratico. “Il Circolo del Partito Democratico tradatese, che in questi mesi, ha più volte chiesto chiarezza e trasparenza in merito alle vicende che hanno tristemente coinvolto il nostro ospedale, parte dal territorio con un confronto e ascolto aperto ai cittadini, sul tema della salute – spiegano i dem tradatesi – La salute è un diritto improcrastinabile, tutelarlo un dovere morale”.

Quale futuro?

All’incontro serale sarà presente oltre ad Astuti la responsabile provinciale alla sanità del Pd Margherita Silvestrin e il candidato sindaco della coalizione sostenuta dal Pd “Progetto Tradate” Mauro Prestinoni. Titolo dell’incontro pubblico: “Quali prospettive per gli ospedali del sud della provincia?”.”La situazione critica che sta vivendo il presidio ospedaliero territoriale, evidente e sotto gli occhi di tutti, è frutto di scelte politiche intraprese da chi ha governato la Regione in questi anni e ad oggi sparge una cortina di fumo, di fronte alle richieste di cura da parte della comunità – attaccano dal pd – Sull’ospedale di Tradate, in questi anni, si sono spese numerose parole e mancate promesse, ed i veri assenti sono stati i fatti. Per questo motivo riteniamo necessario far fronte comune ed ottenere finalmente, per la nostra città ed i nostri cittadini, risposte certe ed il riconoscimento del diritto costituzionale alla salute. In questa battaglia abbiamo coinvolto gli amministratori locali ed i circoli cittadini limitrofi (Venegono Inferiore e Superiore, Lonate Ceppino, Castiglione e Fagnano Olona). Insieme per un obiettivo comune: Rimettere in moto l’ospedale di Tradate”.

