Ozzero e Morimondo: firma per l’ecocentro

I Comuni di Ozzero e Morimondo lo scorso 15 aprile hanno siglato con il Consorzio dei Comuni dei Navigli la convenzione per la realizzazione del centro intercomunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, in località Soria (via Galvani). L’atto ufficiale è stato firmato nella sala riunioni della sede del Consorzio, sita nella Corte Salcano di Albairate, dai rispettivi sindaci Guglielmo Villani e Marco Marelli e dal direttore del Consorzio Christian Migliorati, alla presenza del presidente Carlo Ferrè e del responsabile dell’Unità Tecnica del Consorzio Luca Festa.

L'opera ha un costo complessivo stimato di 185mila euro, di cui 135mila stanziati dai due Comuni. Adesso, avendo già il Consorzio approntato il progetto, si potrà espletare il bando per la realizzazione. "Questa opera – recita la nota del Consorzio – è un esempio concreto di sinergia positiva a vantaggio dei cittadini e dell'ambiente tra le due Amministrazioni che ne faranno uso e il Consorzio dei Comuni dei Navigli".