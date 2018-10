Pagina facebook del Comune di San Vittore Olona.

Pagina facebook istituzionale riattivata

E’ on line la pagina facebook per Comune di San Vittore Olona. “In questo modo – annuncia il sindaco Marilena Vercesi – è stata riavviata la pagina ufficiale del Comune. Mettendo ‘mi piace’ tutti i cittadini potranno essere informati in tempo reale su tutte le comunicazioni istituzionali e attività comuali: dalle iniziative culturali agli orari dei cimiteri passando per i concorsi pubblici e gli ordini deli giorno dei Consigli comunali. Per chi invece non utilizza i sociale – conclude il primo cittadino – è possibile restare aggiornati iscrivendosi alla newsletter del Comune utilizzando l’apposito spazio in fondo alla colonna del menù a sinistra sul sito web del Comune www.sanvittoreolona.org “.

Torna all’home page di Settegiorni per le altre notizie