L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale lombardo, accogliendo la richiesta del Consigliere regionale Alessandro Corbetta (Lega), ha deciso di intitolare a Ettore Albertoni, scomparso a 82 anni lo scorso 4 luglio, la sala al 25° piano di Palazzo Pirelli dove si tengono le riunioni dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dove vengono ricevute le delegazioni internazionali.

Un giusto tributo a Ettore Albertoni

“E’ stato uno dei veri padri e promotori del percorso lombardo verso l’autonomia –sottolinea il Presidente Alessandro Fermi– ed è triste che ci abbia lasciato proprio quando questo percorso sta trovando concretezza e comincia finalmente a far intravedere la possibilità di raggiungere i primi risultati. Credo pertanto doveroso che gli sia intitolata una delle sale più importanti di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, e ringrazio il Consigliere Corbetta per aver avanzato la proposta”.

Uno dei veri padri e promotori del percorso lombardo verso l’autonomia

“Fu durante la presidenza di Albertoni che venne approvato il nuovo Statuto d’autonomia della nostra Regione –ricorda ancora Alessandro Fermi– e fu grazie alla sua azione che Regione Lombardia e il Consiglio regionale avviarono il confronto con il Governo nazionale per richiedere maggiore autonomia, approvando il 3 aprile 2007 la prima Risoluzione che sulla base dell’art.116 terzo comma della Costituzione chiedeva di avviare il confronto con lo Stato per sottoscrivere un’intesa che avrebbe dovuto riguardare 18 ambiti differenti”.

Chi era Ettore Albertoni

Componente del Consiglio superiore della Magistratura, tra i tanti incarichi ricoperti da Ettore Albertoni anche quello di componente del Consiglio di Amministrazione della RAI e di Assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia. Laureato in Giurisprudenza, Albertoni è stato professore ordinario di Storia delle Politiche e avvocato civilista e d’impresa. Nei suoi scritti ha più volte affrontato i temi dell’organizzazione autonomistica e federale dello Stato svolgendo diversi studi in particolare su uno dei padri del federalismo, Carlo Cattaneo. Albertoni è stato inoltre direttore dell’Istituto giuridico della facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale di Milano e decano della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria.

In autunno la formalizzazione

“In autunno convocheremo appositamente una seduta di Consiglio regionale per condividere e fare il punto sullo stato di avanzamento della trattativa sull’autonomia avviata formalmente a fine luglio con il Governo nazionale –conclude il Presidente Fermi-. Credo potrebbe essere quella l’occasione migliore in cui tenere la cerimonia per intitolare e dedicare formalmente la sala ad Albertoni”.